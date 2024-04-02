Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 2 Nisan 2024 salı TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Nisan salı TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 2 Nisan 2024
- 06:59 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
- 22:15 5. Dalga (Yabancı Sinema)
- 00:30 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
- 02:15 Çok Güzel Hareketler 2
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
TV8 yayın akışı 2 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW yayın akışı 2 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:15 Şahane Hayatım
- 02:45 Kefaret
- 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:30 İnadına Aşk
SHOW TV yayın akışı 2 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Bahar
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 2 Nisan 2024
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Yaban Çiçekleri
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV yayın akışı 2 Nisan 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
- 22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
- 01:00 Aramızda Kalsın
- 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz
TRT 1 yayın akışı 2 Nisan 2024
- 05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 06:50 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:40 Ana Haber
- 20:10 İddiaların Aksine
- 20:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03:35 Sahur Bereketi