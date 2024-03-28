Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 28 Mart 2024 perşembe TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Mart perşembe TV yayın akışı...
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TRT1 yayın akışı 28 Mart 2024
- 06.20 Benim Adım Melek
- 09.00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Kara Ağaç Destanı
- 16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 19.35 Ana Haber
- 20.05 İddiaların Aksine
- 20.10 Kül Masalı
- 23.45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03.45 Sahur Bereketi
SHOW TV yayın akışı 28 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 23:15 Aile Şerefi
- 01:15 Sandık Kokusu
- 03:45 Yavru ile Katip
ATV yayın akışı 28 Mart 2024
- 06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06: 50 Kuruluş Osman
- 08: 00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13: 00 atv Gün Ortası
- 14: 00 Mutfak Bahane
- 16: 00 Esra Erol'da
- 18: 50 atv Ana Haber
- 19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20: 00 Aldatmak
- 00: 20 Yaban Çiçekleri
- 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW yayın akışı 28 Mart 2024
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri
- 12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.45 En Hamarat Benim
- 16.30 Hudutsuz Sevda
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Hudutsuz Sevda
- 00.15 Gaddar
- 02.45 Yaz Şarkısı
- 04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
Kanal D yayın akışı 28 Mart 2024
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:00 Yargı
- 03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV yayın akışı 28 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18.15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 02:30 Aramızda Kalsın
- 03.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz
TV8 yayın akışı 28 Mart 2024
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
- 14:00 Survivor Ekstra / Canlı
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan