Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 29 Mart 2024 cuma TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Mart cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 29 Mart 2024
06:45 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
02:00 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı
TV8 yayın akışı 29 Mart 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
23:15 Cevap Ver Türkiye
00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Ramazan
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Oynat Bakalım
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 29 Mart 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:45 Orta Sayfa
01:45 Korkma Ben Yanındayım
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 İnadına Aşk
SHOW TV yayın akışı 29 Mart 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 29 Mart 2024
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV yayın akışı 29 Mart 2024
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Yan Oda
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:45 Söz
TRT 1 yayın akışı 29 Mart 2024
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kara Ağaç Destanı
16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:10 Kara Ağaç Destanı
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:50 Kara Ağaç Destanı
02:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kapanış