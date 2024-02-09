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Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 9 Şubat cuma namazı vakitleri

Müslümanlar tarafından erken saatlerden itibaren ‘’Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusu araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi ikamet ettiği ilin namaz vaktine göre ibadetlerini yerine getirecek. Peki, iller için 9 Şubat cuma namazı kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...

Haber Merkezi
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Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 9 Şubat cuma namazı vakitleri
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9 Şubat cuma namazı vakitleri

Adana: 13:00

Adıyaman: 12:48

Afyonkarahisar: 13:19

Ağrı: 12:29

Aksaray: 13:05

Amasya: 12:58

Ankara: 13:10

Antalya: 13:18

Ardahan: 12:30

 Artvin: 12:34

Aydın: 13:30

 Balıkesir: 13:30

 Bartın: 13:12

Batman: 12:37

Bayburt: 12:40

Bilecik: 13:21

Bingöl: 12:39

Bitlis: 12:32

Bolu: 13:15

Burdur: 13:20

Bursa: 13:25

Çanakkale: 13:36

Çankırı: 13:07

Çorum: 13:01

Denizli: 13:25

Diyarbakır: 12:40

Düzce: 13:17

Edirne: 13:35

Elazığ: 12:44

Erzincan: 12:43

Erzurum: 12:36

Eskişehir: 13:19

Gaziantep: 12:52

Giresun: 12:48

Gümüşhane: 12:43

Hakkâri: 12:26

 Hatay: 12:57

Iğdır: 12:25

Isparta: 13:19

İstanbul: 13:25

İzmir: 13:33

Kahramanmaraş: 12:53

Karabük: 13:11

Karaman: 13:08

Kars: 12:29

 Kastamonu: 13:06

Kayseri: 12:59

Kilis: 12:53

Kırıkkale: 13:07

Kırklareli: 13:32

Kırşehir: 13:05

Kocaeli: 13:21

Konya: 13:11

Kütahya: 13:21

Malatya: 12:48

Manisa: 12:31

Mardin: 12:38

Mersin: 13:03

Muğla: 13:28

Muş: 12:35

Nevşehir: 13:02

Niğde: 13:02

Ordu: 12:50

Osmaniye: 12:56

Rize: 12:39

Sakarya: 13:20

Samsun: 12:56

 Şanlıurfa: 12:46

Siirt: 12:33

Sinop: 13:01

Sivas: 12:53

Şırnak: 12:31

Tekirdağ: 13:31

Tokat: 12:55

Trabzon: 12:42

Tunceli: 12:43

Uşak: 13:24

Van: 12:28

 Yalova: 13:24

Yozgat: 13:02

Zonguldak: 13:14

 