Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak Pazar hava durumu raporu yayınlandı. Türkiye genelinde son haftalarda yağışlar artarken sıcaklıklar düştü. İstanbul’da ise, ara ara yağmur etkisini gösteriyor. Peki, 14 Ocak Pazar günü ülke genelinde hava nasıl olacak?

14 Ocak Pazar bugün hava nasıl olacak, kâr yağacak mı?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 7-8 derecelerde ölçülürken, gece ise bölgenin büyük bir bölümünde 0 derecenin altına iniyor.

Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava var. Sıcaklık bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Pazartesi günü ise, bölgede bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık Antalya ve Adana’da 16, Kahramanmaraş’ta 10, Hatay’da 13 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Gece sıfırın altında 7-8 derecelerde ölçülen sıcaklık gündüz 3-4 derecelere kadar çıkabiliyor. Ancak Pazartesi gündüz sıcaklığın 9-10 derecelere çıkması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık Bolu’da 3, Samsun’da 10, Trabzon’da 4 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin güney kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Bölgenin kalanında bulutlu bir hava var. Sıcaklık Kars’ta 0, Malatya’da 3, Elazığ ve Hakkari’de 2 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık bölgede genellikle 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Pazartesi günü bulutların yoğunlaşması bekleniyor.