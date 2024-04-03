Bugün hava nasıl olacak? 3 Nisan 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Nisan il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Toz taşınımı uyarısı: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
Edirne, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
Afyonkarahisar, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, 29°C
Az bulutlu ve açık
Antalya, 25°C
Az bulutlu ve açık
Hatay, 28°C
Az bulutlu ve açık
Mersin, 24°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara, 23°C
Az bulutlu ve açık
Eskişehir, 21°C
Az bulutlu ve açık
Kayseri, 27°C
Az bulutlu ve açık
Konya, 27°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Amasya, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Tokat, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Trabzon, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Erzurum, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Van, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Siirt 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık