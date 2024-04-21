Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 21 Nisan 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (21 Nisan pazar) ne sınavı var? Bugün sınav mı var? İşte 21 Nisan 2024 pazar sınav takvimi...
Bugün (21 Nisan pazar) ne sınavı var?
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES/1 sınavı gerçekleştirilecek. 21 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) saat 10.15’te başlayacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Toplam 100 soru yönetilecek. Sınavda 150 dakika cevaplama süresi verilecek.