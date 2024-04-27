Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 27 Nisan 2024 cumartesi sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (27 Nisan cumartesi) ne sınavı var? İşte 27 Nisan 2024 cumartesi sınav takvimi...
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Bugün (27 Nisan cumartesi) ne sınavı var?
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından e-YDS sınavı gerçekleştirilecek. 27 Nisan cumartesi günü gerçekleştirilecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı saat 13.45’te başlayacak.
Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.
Sınavda 180 dakika (3 saat) cevaplama süresi verilecek.