Bursa'da 5 gündür aranıyordu: 13 yaşındaki Burak Koçak sağ bulundu

Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Burak Koçak'tan haber geldi. Burak Koçak arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

Ne oldu?

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.

Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

100 kişilik ekip aradı

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütüldü. Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyordu.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Aile, bir gün önce Burak'ın tıraşını beğenmeyince saçlarını kesmiş

Kaybolmadan bir gün önce, Burak'ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının, "Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?" diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak'ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü.

Babası üç yıl önce ölmüş

Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın 70 yaşında, 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Hanife Koçak'ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak'ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Burak'ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.