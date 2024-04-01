Büyükşehirlerde hangi parti kazandı? Yerel seçimlerde hangi parti kaç il ve ilçede kazandı?

Resmi olmayan sonuçlara hangi partinin ne kadar il ve ilçe kazandığı da belli oldu.

AK Parti

AK Parti 11 büyükşehir, 12 il, 359 ilçe, 110 beldeyle toplamda 492 belediyede zafere ulaştı.

CHP

CHP ise, 15 büyükşehir, 21 il, 338 ilçe, 44 beldeyle toplamda 418 belediye kazandı.

MHP

MHP 8'i il, 120'si ilçe, 51'i belde olmak üzere toplamda 179 belediye kazandı.

DEM Parti

DEM Parti 3'ü büyükşehir, 7'si il, 64'ü ilçe, 6'si belde olmak üzere 80 belediyede birinci parti oldu.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 1 il, 35 ilçe, 19 belde kazanarak toplamda 56 belediyede sandıktan birinci çıktı.

Büyükşehirlerde kim kazandı?

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.

Adana

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.

Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Sami Er kazandı.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.

Muğla

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı.

Aydın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Candan Yüceer kazandı

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vahap Seçer kazandı.

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Manisa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.

Van

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.