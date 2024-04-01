Büyükşehirlerde hangi parti kazandı? Yerel seçimlerde hangi parti kaç il ve ilçede kazandı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimleri belli oldu. 30 büyükşehirde hangi partilerin kazandığı merak ediliyor. Peki, Büyükşehirlerde hangi parti kazandı? Yerel seçimlerde hangi parti kaç il ve ilçede kazandı? İşte detaylar…
Resmi olmayan sonuçlara hangi partinin ne kadar il ve ilçe kazandığı da belli oldu.
AK Parti
AK Parti 11 büyükşehir, 12 il, 359 ilçe, 110 beldeyle toplamda 492 belediyede zafere ulaştı.
CHP
CHP ise, 15 büyükşehir, 21 il, 338 ilçe, 44 beldeyle toplamda 418 belediye kazandı.
MHP
MHP 8'i il, 120'si ilçe, 51'i belde olmak üzere toplamda 179 belediye kazandı.
DEM Parti
DEM Parti 3'ü büyükşehir, 7'si il, 64'ü ilçe, 6'si belde olmak üzere 80 belediyede birinci parti oldu.
Yeniden Refah Partisi
Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 1 il, 35 ilçe, 19 belde kazanarak toplamda 56 belediyede sandıktan birinci çıktı.
Büyükşehirlerde kim kazandı?
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
İzmir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.
Adana
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.
Hatay
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.
Balıkesir
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Ordu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.
Eskişehir
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Diyarbakır
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.
Erzurum
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.
Denizli
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.
Muğla
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı.
Aydın
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı
Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Candan Yüceer kazandı
Samsun
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Mardin
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.
Mersin
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vahap Seçer kazandı.
Konya
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.
Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
Manisa
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.
Van
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Trabzon
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.
Kayseri
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.