Çağlayan Adiyesi saldırısında, eylemcinin listesinde adı olduğu iddia edilen gazeteciler ifade verdi
İstanbul Adliyesi’ne dönük geçtiğimiz ay gerçekleştirilen silahlı saldırı düzenleyen eylemcinin cebinden çıkan listede isimleri bulunduğu iddia edilen 7 gazeteci tanık sıfatıyla ifade verdi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi C Kapısı önünde polis noktasına dönük 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren eylemcinin üzerinde çıkan listede isimleri bulunduğu iddia edilen 7 gazeteci tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Olayda, 2 eylemci ve bir sivil yaşamını yitirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya dair yürüttüğü soruşturmada saldırıyla ilişkili olarak 48 kişi tutuklanmıştı. Yaşamını yitiren bir eylemcinin üzerinden çıkan listede ismi bulunan gazeteciler, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
İfadeye çağırılan gazeteciler, Evrensel Gazetesi muhabiri Eylem Nazlıer, KRT muhabiri Umut Taştan, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk ve Halk TV sunucusu Şule Aydın, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri İbrahim Irmak, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Reyhan Hacıoğlu, gazeteci Zeynep Kuray, bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
Savcılıkça dinlenen gazetecilere, "Saldırıyı gerçekleştiren eylemcileri tanıyor musunuz" ve "Numaranızı nereden temin ettiler" şeklinde sorular yöneltildi.