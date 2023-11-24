Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeyi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’nda çalışan 4 milyon 680 bin emeklinin de 5 bin liralık ikramiyeyi alacağını açıkladı...

Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim.

Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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