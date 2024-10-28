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Çanakkale ve Adana'nın ardından bir deprem de Kırıkkale'de

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Çanakkale'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'da 5,0 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sabaha karşı bir deprem de Kırıkkale'de oldu.

Haber Merkezi
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Çanakkale ve Adana'nın ardından bir deprem de Kırıkkale'de
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Dün önce Çanakkale, sonra da Adana sallandı. Depremlerin ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Birçok insan da dışarıda sabahladı. Deprem korkusu devam ederken bir deprem de Kırıkkale'de oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son depremlere ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Saat 04:11 sularında Kırıkkale'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Bahşili merkezli depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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