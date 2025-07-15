Çanakkale'de makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan bir kargo gemisinin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM, geminin kılavuz kaptan ve KURTARMA-3 Römorkörü refakatinde, KURTARMA-19 Römorkörü tarafından kıyıya emniyetle getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "İspanya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan SPANACO PROGRESS isimli 108 metre boyundaki genel kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-3 Römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-19 Römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" denildi.
İspanya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan SPANACO PROGRESS isimli 108 metre boyundaki genel kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; pic.twitter.com/ohmoRkJMLj— KEGM (@kiyiemniyet) July 15, 2025