Çavuşoğlu Mısır'da: Diplomatik ilişkiler en kısa zamanda üst düzeye çıkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu, Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu." dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri her alanda geliştirmemiz lazım. Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Açığı kapatmak için daha yoğun çalışmalıyız. Bugün çok açık, samimi görüşmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Diplomatik ilişkiler en kısa zamanda üst düzeye çıkacak." dedi.