Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok

Çelik, Terörsüz Türkiye konusunda ise "Vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye yüksek güvenleri ve destekleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik "Terörsüz Türkiye ve bununla iç içe olan terörsüz bölge hedefimizin ne kadar kritik, stratejik, tarihi ve doğru bir adım olduğu daha net bir şekilde görülüyor" diye konuştu.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de partisinin görüşlerini açıklayan Çelik "Ateşkesin ve barışın kalıcı olabilmesi için, herhangi bir şekilde Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu değildir" dedi.