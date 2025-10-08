  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Takip Et

Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar SDG'nin 10 Mart anlaşmasının maddelerini yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yoktur" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Takip Et

Çelik, Terörsüz Türkiye konusunda ise "Vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye yüksek güvenleri ve destekleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik "Terörsüz Türkiye ve bununla iç içe olan terörsüz bölge hedefimizin ne kadar kritik, stratejik, tarihi ve doğru bir adım olduğu daha net bir şekilde görülüyor" diye konuştu.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de partisinin görüşlerini açıklayan Çelik "Ateşkesin ve barışın kalıcı olabilmesi için, herhangi bir şekilde Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu değildir" dedi. 

Gündem
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
TBMM'den İsrail'e ortak tepki: Tezkere oybirliğiyle kabul edildi
TBMM'den İsrail'e ortak tepki: Tezkere oybirliğiyle kabul edildi
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti evde inceleme yaptı
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti evde inceleme yaptı
Yavuz Bingöl'den Bahçeli'ye bağlama hediyesi
Yavuz Bingöl'den Bahçeli'ye bağlama hediyesi