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Cemal Reşit Rey'deki sahne kazasının ardından 17 kişinin ifadesi alındı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde dev dijital panonun devrilmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı olayda ifadesi alınan 17 kişi serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Cemal Reşit Rey'deki sahne kazasının ardından 17 kişinin ifadesi alındı
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İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralandığı olayla 17 kişinin ifadesi alındı. 

Dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Ekran altında kalan yaralılar kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürerken, okul görevlilerinden 4 kişi tanık olarak ifade verdi. 3 Led teknisyeni ve 10 kongre teknisyeni ise şüpheli olarak taksirle yaralama suçundan ifadeleri alındı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 17 kişinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

 

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