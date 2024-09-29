CENTCOM duyurdu: Suriye'de IŞİD ve El Kaide liderleri öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de 'hedef gözeterek düzenlenen saldırıda' aralarında IŞİD ve El Kaide bağlantılı Hurras El Din örgütünün üst düzey liderlerinin de bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeybatısında 24 Eylül'de düzenlenen saldırıda, Hurras El Din'in üst düzey yetkilisi Mervan Bassam Abdül Rauf'un öldürüldüğü belirtildi. 16 Eylül'de IŞİD'in eğitim kampında düzenlenen başka bir saldırıda ise, en az 4 yetkili ile beraber 28 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "IŞİD ve El Kaide'ye bağlı Hurras el Din'in liderlerine ve militanlarına yönelik bu saldırılar, CENTCOM'un terörist örgütlerin kalıcı yenilgisine olan bağlılığını ve bölgesel istikrara olan desteğimizi temsil ediyor."

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran destekli grupların ABD askerlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Deyr el Zor vilayetindeki saldırının ardından bölgede şiddetli patlamaların duyulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyr el Zor vilayet merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyündeki noktaları hedef aldı.