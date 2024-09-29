  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CENTCOM duyurdu: Suriye'de IŞİD ve El Kaide liderleri öldürüldü
Takip Et

CENTCOM duyurdu: Suriye'de IŞİD ve El Kaide liderleri öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı, 16 Eylül ve 24 Eylül'de düzenlenen saldırılarda, IŞİD ve El Kaide bağlantılı Hurras El Din örgütünün üst düzey liderlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CENTCOM duyurdu: Suriye'de IŞİD ve El Kaide liderleri öldürüldü
Takip Et

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de 'hedef gözeterek düzenlenen saldırıda' aralarında IŞİD ve El Kaide bağlantılı Hurras El Din örgütünün üst düzey liderlerinin de bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeybatısında 24 Eylül'de düzenlenen saldırıda, Hurras El Din'in üst düzey yetkilisi Mervan Bassam Abdül Rauf'un öldürüldüğü belirtildi. 16 Eylül'de IŞİD'in eğitim kampında düzenlenen başka bir saldırıda ise, en az 4 yetkili ile beraber 28 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "IŞİD ve El Kaide'ye bağlı Hurras el Din'in liderlerine ve militanlarına yönelik bu saldırılar, CENTCOM'un terörist örgütlerin kalıcı yenilgisine olan bağlılığını ve bölgesel istikrara olan desteğimizi temsil ediyor."

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran destekli grupların ABD askerlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Deyr el Zor vilayetindeki saldırının ardından bölgede şiddetli patlamaların duyulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyr el Zor vilayet merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyündeki noktaları hedef aldı.

Hizbullah duyurdu: Üst düzey komutanlarından Ali Karaki Nasrallah'la aynı saldırıda öldürüldüHizbullah duyurdu: Üst düzey komutanlarından Ali Karaki Nasrallah'la aynı saldırıda öldürüldüGündem
Cevdet Yılmaz duyurdu: Suudi şirket Türkiye'ye dev yatırıma hazırlanıyor!Cevdet Yılmaz duyurdu: Suudi şirket Türkiye'ye dev yatırıma hazırlanıyor!Ekonomi
Gündem
Manisa'da orman yangını! Yangına müdahale sürüyor
Manisa'da orman yangını! Yangına müdahale sürüyor
Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındı
Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındı
Bakanlık düğmeye bastı! Türkiye'nin bu bölgelerine havadan aşı atılacak
Bakanlık düğmeye bastı! Türkiye'nin bu bölgelerine havadan aşı atılacak
Bakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdi
Bakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdi
Hizbullah duyurdu: Üst düzey komutanlarından Ali Karaki Nasrallah'la aynı saldırıda öldürüldü
Hizbullah duyurdu: Üst düzey komutanlarından Ali Karaki Nasrallah'la aynı saldırıda öldürüldü
UTTS'nin ekipmanları İsrailli şirketten temin edeceği iddilarına yalanlama!
UTTS'nin ekipmanları İsrailli şirketten temin edeceği iddilarına yalanlama!