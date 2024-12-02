Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi isyanı: Tesisimizi zorla elimizden alıyorlar

Ankara Çerkes Derneği, pandemi sebebiyle aktif kullanılmadığı yılları da gerekçe gösterilerek Çankaya Belediyesi'nden Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nin tahsis süresinin uzatılması istendi. Dernek, görüştükleri Belediye yetkililerinin “Herhangi bir sorun yok, söz konusu uzatma yapılacaktır” cevabı vermesine karşın tesisin tahsis süresinin uzatılmayıp tahliye kararı verildiğini belirtti.

"Tesise belediye tarafından zorla el koyuluyor"

Ankara Çerkes Derneği Yusuf Hatuk, yaşanan sürece ilişkin açıklamasında şunları belirtti:

"Çankaya Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüm Türkiye’deki Çerkeslerin maddi desteği ile yapılan Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nin 10 yıllık kira süresinin uzatılması talebine karşılık Çankaya Belediyesi tarafından tesisin boşaltılması amacıyla işlem başlatılmıştır.

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden olan 1961 yılından bu yana, dil, kimlik ve kültür çalışmalarına öncülük eden Çerkes Derneği’nin kendi imkanlarıyla inşa ettiği tesise Çankaya Belediyesi tarafından zorla el konulması asla kabul edilemez. Tesisin yapım aşamasından kira süresinin uzatılması amacıyla yapılan tüm görüşmelerde sorunun adil bir şekilde çözüleceği belirtilmesine rağmen Çankaya Belediyesi tarafından polis zoruyla tahliye işlemi başlatılması tüm Türkiye Çerkeslerinin büyük tepkisine yol açtı. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 60’ya yakın dernek ve onlarca sivil toplum örgütü de imzaladıkları bildiriyle Ankara Çerkes Derneği’nin yanında olduğunu belirtti.

Çankaya Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla çelişen, kültürel emeğe ve kimliğe saygı duymayan, emsali olmayan bu uygulamanın sona erdirilmesi, gerçekleştirilmesi planlanan tahliye işleminin durdurulması için 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyrulur"

Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri

2012 yılında Yenimahalle Belediyesi Meclisi “Çayyolu Yaşamkent Mahallesi 4633 ve 43675 adalar arasında bulunan alanın Kafkas Kültürünü yaşatacak faaliyetlerde bulunmak” amacı kullanılmak üzere ihale edilmesine oy birliği ile karar verdi. 2013'te de Belediye Encümeni toplantısında alınan karar ile alanın Ankara Çerkes Derneği'ne kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

Dernek tarafından 2014 yılı ocak ayında çalışmalarına başlanan proje 2015 yılı haziran ayında park alanı, halı saha alanı, kafeterya ve çok amaçlı salonun bulunduğu yapının inşasıyla tamamlandı. Projenin finansmanı tamamen Çerkes Derneği tarafından karşılandı. Çerkes Derneği öz kaynaklarıyla, yurt içi-yurt dışından birçok üyesi ve Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan derneklerin, yaklaşık 1.000 kişinin bağışları ve son olarak da Çerkes Derneği banka kredisi kullanılarak güncel tutarla yaklaşık 35 milyon TL ile tüm projenin maliyeti karşılandı.

Tesisin açılışı 2015 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın “Burası güzel bir merkez oldu, biz de bizden sonra gelecek başkanlar da Çerkeslere saygı gösterecek” söyleminin ardından tesisin bulunduğu alanın daha sonradan bağlandığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Bu tesis Çerkeslerindir ve Çerkeslerin kalacaktır. Bu konuda endişeniz olmasın. Biz bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Bu tesiste Çerkes kültürünü hep beraber yaşatacağız. Bu ülkenin kuruluşunda harç olan, çimentoyu koyan Çerkeslerin bu ülkeye çok büyük katkılarına ufacık bir selam Çankaya Belediyesi’nden oldu” ifadeleriyle yapıldı.

Ancak tesis tam anlamıyla faaliyetlerine 2016 Mayıs ayında başlayabildi. Burada pek çok kültürel etkinlik gerçekleştirilirken, tesislerden elde edilen gelirle de yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlandı. Ancak pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl kapalı kalan tesiste sosyal faaliyetler yürütülemedi.

Söz konusu tesis alanın statüsünden kaynaklı 10 yıl süreli olarak tahsis edildiğini ancak bu süre içerisinde 2 yılı inşa, 3 yılı pandemi olmak üzere aktif olarak kullanılan sürenin sadece 5 yılla sınırlı kaldığını ifade eden Ankara Çerkes Derneği yönetimi, sözleşme süresinin bitmesine yakın dönemlerde belediyeyle temasa geçerek sözleşmenin uzatılmasını talep etti. Belediye tarafından ise her görüşmede “herhangi bir sorun yok, söz konusu uzatma yapılacaktır” cevabı verildi. AÇD, tamamı kendi imkanları ile yapılan tesisin 10 yıldan uzun süreli olacak bir şekilde tahsis edilmesini talep ediyor.