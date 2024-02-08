Cevdet Akay'dan enflasyon tepkisi: 2018'den bu yana değişen tek şey...

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporuyla ilgili bilgilendirme toplantısında yaptığı enflasyon tahminine tepki gösterdi.

2018’den bu yana Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanlarının enflasyona ilişkin yaptıkları tahmin açıklamalarını bir görselde toplayarak sosyal medya hesabında paylaşan Akay, paylaşımına şu notu düştü:

“İsimler farklı, söylemler hep aynı. 2018'den bu yana değişen tek şey kurumların kapısındaki isimlikler. Gerçekler ayan beyan ortadayken ‘Enflasyon düşecek, düşüyor...’ mesajlarıyla vatandaşlarımız sürekli kandırıldı, fakat vatandaşlarımız gerçekliği olmayan bu söylemlerden artık bıktı. Rasyonellikten uzak, ayakları yere basmayan ekonomi politikaları ülkemizi dibe batırmaya devam edecek. İktidarı 2024'ün ilk çeyreğinde tekrar tekrar uyarıyoruz: Bu gerçekliği görün ve ekonominin rotasını artık realist politikalara kırın.”