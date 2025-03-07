ÇGD 2024 yılının başarılı gazetecilerini belirledi: Alaattin Aktaş’a ödül

ANKARA (EKONOMİ)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), geleneksel olarak her yıl verdiği “Yılın Başarılı Gazetecileri” ödüllerinin 2024 yılı sonuçları duyuruldu.

EKONOMİ Yazarı Alaattin Aktaş, “İşte TÜİK’in Devlet Sırrı Gibi Sakladığı Madde Fiyatları” başlığıyla yayınlanan yazısıyla Yılın Başarılı Gazetecileri arasında yer aldı.

ÇGD’den yapılan yazılı açıklamada, Alaattin Aktaş’ın yazısıyla ekonomik sıkıntılarla yaşam mücadelesi veren insanların kamuoyuna açıklanmayan verilerin AAktaş tarafından hesaplanarak duyurulduğuna dikkat çekildi.

Kimler ödül aldı?

ÇGD’nin ödüllere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, gazeteciliğin giderek ağırlaşan sorunlar altında yapıldığı, habercilikte ısrar eden gazetecilerin tarihe not düşen haberlerinin öne çıkarılmasının amaçlandığı vurgulandı.

ÇGD’nin 2024 yılında yayınlanan haber ve yazılara yönelik Yılın Başarılı Gazetecileri ve haberleri şöyle:

HABER ÖDÜLÜ: Timur Soykan – BirGün “Skandal Düğün”

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ: İsmail Arı – BirGün “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” - Cengiz Anıl Bölükbaş – T24 “İşte belgesi: Köfteci Yusuf’la ilgili domuz eti tespiti”

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ: Melike Şahin – NTV “13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü” , Felat Bozarslan – DW Türkçe “Jandarma Narin Güran’ın yerini tespit etmek için ‘üfürükçüye’ gitmiş”

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ: Tolga Şardan – T24 “Sonunda bu da oldu: İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın konutundan iki yabancı adına kayıtlı iki ikamet izni çıktı!”

BEHZAT MİSER HABER ÖDÜLÜ: Mehmet Oflaz – ANKA Haber Ajansı 6 Şubat Depremlerine ilişkin olarak “Üzümkent Sitesi davası”, “Fazilet Apartmanı davası”, “Bilge Sitesi davası” vd. dava haberleriyle. Ebru Apalak – 9.Köy “İki teker bir çocuk: Türkiye’de çocuk motokuryeliği”

TV HABER ÖDÜLÜ: Fırat Irmak, Mahmut Özgün – FOX TV “Adalet Bakanlığı’nda torpilin belgesi”

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ: Osman Çaklı – Gazete Duvar “MESEM’lerde biten hayatlar”

YEREL HABER ÖDÜLÜ: Özer Akdemir – Evrensel “Gediz Havzası zehirleniyor” ve “Gediz Bitti”

MAHMUT TALİ ÖNGÖREN BELGESEL ÖDÜLÜ: Esra Yalçınalp, Osman Kaytazoğlu – BBC Türkçe “Yıkılan Bir Binanın Anatomisi: Ezgi Apartmanı” belgeseliyle.

İZZET KEZER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: Sertaç Kayar – guneydoguekspres.com 25 Kasım’da Diyarbakır’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde çektiği fotoğrafla.

RADYO ÖDÜLÜ: Feray Uz, Abdullah Koltuk – TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu “Yarını Olmayan Gece: 6 Şubat”

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ: Mehmet Türkmen – BİRTEK-SEN