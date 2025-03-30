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CHP, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim" imza kampanyasının ayrıntılarını duyurdu

CHP, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim" başlığı ile imza kampanyasını duyurdu. Duyuruda, imza kampanyasına herkesin katılabileceği açıklandı.

Haber Merkezi
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CHP, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim" imza kampanyasının ayrıntılarını duyurdu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Maltepe'de gerçekleşen Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

İlk imza Trabzon'da atıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi.

CHP'nin İmamoğlu'na ''Özgürlük ve Erken Seçim'' talebiyle başlattığı imza kampanyasında ilk imzayı 93 yaşındaki Rükiye Köroğlu attı.

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada, "Değerli genç arkadaşım, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük demek ve erken seçim sandığının kurulması için gerçekleştireceğimiz imza kampanyamızı başlatıyoruz. Sen de görseldeki yöntemler ile imza verebilir, imza toplayabilir, bu tarihi sürecin bir parçası olabilirsin. İmza kampanyamız tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Haydi!" ifadeleri kullanıldı.

Kampanyada yer alan imza belgesine chp.li/imzakampanya adresinden ulaşılabilecek.

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