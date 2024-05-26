Özgür Özel’den en düşük emekli aylığı için öneri: Gelin yasalaştıralım

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Ankara'da düzenlendiği Büyük Emekli Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Açıklanan emekli maaşları yeni bir travmayı gösteriyordu. Biz o zaman CHP olarak konuştuk dertleştik. Her konuşmada bu büyük haksızlığı dile getireceğim dedim. Biz meydanlarda sizlerle birlikte hep beraber Türkiye ittifakını kurduk. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. Bu yıl en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt dışına gidiyorum 270 euro diyorum yanlış söylediğimi sanıyorlar. Emekli ikramiyelerine bakıyorum. Eskiden ev alınırdı, sonra otomobil şimdi de emekli ikramiyesi ile ancak motosiklet alınabiliyor.

Yazıklar olsun bu düzene, değiştireceğiz

Şimdi yaz aylarında misafirhaneleri açıyorlar ama emekli açım diyor onlar Çeşme'deki yurda, Mersin'deki yurda git tatil yap diyor. Emekliler yurtta kalma derdinde değil kendi kirasını ödeme karnını doyurma derdindedir. Yazıklar olsun bu düzene, değiştireceğiz bunu. Sizlere iki şeyden bahsettim birisi bu iktidarın geldiğindeki asgari ücretti. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Yani sizinle hiç uğraşmasalar bugün en düşük emekli maaşı 26 bin liraydı. Altın hesabı yapalım. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 2 buçuk altın alınamıyor. Emekliyi bu hale getirenlerden 31 Mart'ta hesap sordunuz. Sesinize kulak vermezlerse ilk seçimde yine soracaksınız.

En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olamamalı: Yasalaştıralım

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. En düşük emekli maaşı her türlü kemer sıkmada akıllarına emekliler geliyor. IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek beni dinle beni dinle, bu gulyabanini al saraya götür biraz da zenginlerden alsın. Bu garibanı emekliyi bıraksın artık. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, bunun 64 lirası dolaylı vergiler. İkinci en büyük vergi ücretlilerden alınıyor. Kalan yüzde 10 zenginlerden alınıyor. 100 liranın 90'ını zenginden toplayacaklarına 10'unu topluyorlar. İşte kaynak buradadır.