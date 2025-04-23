CHP Genel Başkanı Özel'den 23 Nisan paylaşımı

Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var.



Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/4bQxIV14oH — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2025