CHP Grup Başkanvekili Emir: Teklifin her maddesinin tek amacı 10 milyon sokak hayvanını katletmek

Milyonlarca sokak hayvanının adeta yaşayıp yaşamayacağına karar vermeye yönelik AK Parti Grubu tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyon görüşmeleri sürüyor. Söz konusu teklifte büyük yankı uyandıran ötanazi kelimesinin çıkarılmasının ardından diğer maddelerdeki “kanuni istisnalar hariç” ibaresi katliamın önünü açmaya devam ediyor.



Teklifin yine aynı durumu içeren 5. Maddesindeki görüşmeler sırasında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir şunları kaydetti;

“Haftalardır sadece biz milletvekilleri değil, hayvan hakları doğa hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ile bir mücadele yürütüyoruz. Bu önümüzdeki kanun teklifi ile hayvanları öldürme kriterlerinin son derece geniş olduğunu, kamu düzenine bağlandığını, insan sağlığı, çevre sağlığı, doğa sağlığı, sahiplenilmeyen hayvan gibi çeşitli, sınırları belirsiz kavramlara bağlandığı ve böylelikle sahiplenilmeyen hayvanların öldürüleceğini önünün açılacağını söyleyegeldik. Nitekim özellikle mevcut kanun teklifinde sahipsiz hayvan popülasyonunun “Sahipsiz hayvan popülasyonunun; kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına” ifadesi son derece subjektif bir ifade.

Teklifin tek amacı hayvanları katletmek

Ve bunun amacının 10 milyona yakın hayvanı katletmek olduğunu biz apaçıkça görüyoruz. Nitekim sizler bizi dinlemediniz, sesimize kulak vermediniz, kendi başınıza bir kanun teklifi hazırladınız. Kendiniz pişirdiniz, kendiniz taşırdınız, komisyonun önüne getirdiniz. Komisyonu bir kaptı kaçtı anlayışı ile kısa bir sürede kapalı devre yapıp hızlıca bu teklifi komisyondan geçirme gayretine düştünüz. Ama gelinen noktada görünen tablo açıkça gösteriyor ki bu yasayı bu şekilde geçirme şansınız kalmadı. Biz burada direniyoruz. Halkın sesini burada duyurmaya çalışıyoruz. Sivil toplum, dernekler, üniversiteler, veterinerler meclis bahçesinde haftalardır mücadele ediyorlar. Polisin orantısız şiddet uygulamasına maruz kalıyorlar. Zaman zaman soğukta zaman zaman sağanak yağış altında yapıyorlar bunu. Ve geldiğimiz noktada aslında yeni bir teklif ile geliyorsunuz ve yeni teklif bir önceki 5996 Sayılı Kanun’a atıf yapmakla yetiniyor.

Suçu yerel yönetimlere yıkalım anlayışı

Ötanazi maddesini eski kanuna atıf yaparak çekmiş gibi yapıyorsunuz. Bu yönüyle bu yasa teklifi çökmüştür. Milyonlarca hayvanı, olmayan barınaklara istiflemeyi hedefleyen bir kanun her durumda hayvan katliamının önünü açacaktır. Bizim yine kabul edemeyeceğiz, yerel yönetimlerimize dönük olarak fırsat bulmuşken onları suçlayalım, fırsat bulmuşken sokak hayvanları konusunda onları sorumlu tutalım, fırsat bulmuşken onları sıkıştıralım, bütçelerini zorlayalım, yapamadıklarında da yapamayacakları bir işi veriyorsunuz zaten oradan siyaset yapalım yani burada feryat eden annelerin gözyaşı üzerinden, gördük onları hepsine saygı duyuyoruz, evladını kaybeden babaların acıları üzerinden ve her gün sokağa çocuklarını gönderirken acaba çocuğum sokak hayvanının saldırısına uğrayacak mı kaygısı duyan anne babaların kaygısı üzerinden kötü ucuz bir siyaset yapma peşindesiniz. Ötanazi bölümü açısından mevcut kanuna gönderme yapan ve yeni bir durum yaratmadığı görülen bu teklifin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeye ihtiyacı var.”