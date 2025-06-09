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Kağıthane'deki el bombalı saldırı: 9 kişi tutuklandı

Kağıthane'de bir eğlence mekanına el bombasıyla yapılan saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kağıthane'deki el bombalı saldırı: 9 kişi tutuklandı
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Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine el bombasıyla düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombasıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çalışma yapıldı.

4 Haziran'da düzenlenen operasyonda, eylemi planlayan ve saldırıyı gerçekleştirenlerin saklanmasına yardım edenler de dahil olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Dairede yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Binaya giren şüpheli pimini çekip el bombasını bıraktı

Ayrıca saldırı anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin motosikletle iş yerine gelmesi, birinin binaya girerek el bombasının pimini çekip bırakması ve hızlıca kaçması yer aldı.

Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine atılan el bombasının patlaması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

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