CHP il başkanı istifa etti
CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Demir, "5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz." dedi.
CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partinin bölgeye ziyaret gerçekleştirmediğine değinen Demir, yalnızlaştırıldıklarını düşündüklerini belirtti. Demir istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
Bölgemize ziyaret dahi gerçekleştirmediler
"Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum."