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CHP lideri Özel'den eski genel başkanlara davet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını, yarın gerçekleşecek olan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na davet etti.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özel'den eski genel başkanlara davet
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.

AA'daki habere göre Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.

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