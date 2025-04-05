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Kurultaya katılacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı belli oldu

CHP’de gözler yarın yapılacak olağanüstü kurultaya çevrildi. CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan’daki kurultaya katılıp katılmayacağı belli oldu.

Haber Merkezi
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Kurultaya katılacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler” demesinin ardından CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım” demişti.

Daha sonra CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yaptığı 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını duyurdu.

Kurultaya doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili adaylık iddiaları ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan’da X hesabından yaptığı açıklamada “’Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım” diyerek aday olmayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, davet gelmediği için kurultaya katılmayacaktı ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Nisan Cuma günü öğleden sonra 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı ve kurultay davetinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel'in daveti üzerine kurultaya katılma kararı aldı.

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