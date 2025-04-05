Kurultaya katılacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler” demesinin ardından CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım” demişti.

Daha sonra CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yaptığı 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını duyurdu.

Kurultaya doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili adaylık iddiaları ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan’da X hesabından yaptığı açıklamada “’Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım” diyerek aday olmayacağını açıkladı.

Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.



Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2025

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, davet gelmediği için kurultaya katılmayacaktı ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Nisan Cuma günü öğleden sonra 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı ve kurultay davetinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel'in daveti üzerine kurultaya katılma kararı aldı.