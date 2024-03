CHP lideri Özgür Özel açıkladı: Mert Fırat'a Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifi

Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 kanalında gazeteciler Başak Şengül, Gürkan Hacır ve Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden adaylığı konusunda tartışmalar devam ediyor.

Özgür Özel konuya ilişkin açıklamasında, Hatay için Mert Fırat'a da teklif götürüldüğünü açıkladı. Özel, "Mesela Mert Fırat dediler, Mert Fırat’la da konuştuk. Seni ankete koyalım mı diye. Mert Fırat dedi ki 30 günde 28 turnem var ne anketi. Haluk Bey de değerlendirmiş, olmaz dedik. Resmi teklif götürmedik ama PM üyemiz veya MYK üyemiz olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey’i de ankete koyacaktık" dedi.

CHP liderinin açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

"Şimdi Lütfü Savaş’la ilgili durum şu: Hatay’da normal şartlarda durumumuz ortada. Lütfü Savaş’ın yerel seçimde aldığı oy ortada. Lütfü Savaş’la ilgili 5 anket yaptık. O anketlerden her birinde Lütfü Savaş’ı sorduk, Lütfü Savaş’a itirazların bir kısmını gördük. Ama hani o Twitter’ın yankı odasındaki ya da İstanbul’dan bakınca görünenin dışında Hatay’da bir başka Lütfü Savaş olduğunu gördük. Anket, anket, anket bir noktaya geldi ve Hatay’da sevdiğim bir il başkanım var genç bir arkadaşım. Başkanım dedi Adana’yı, Mersin’i, Antalya’yı açıklayacakmışsınız Hatay’ı geri bırakırsanız zorda kalırız. Biz işte şöyle mesafe alacağız böyle mesafe alacağız anketi de hemen yapmayın bize bir on on beş gün verin öyle yapın. Öyle yaptık, ilan ettik. Yanılmıyorsam 10 Ocak. Sonrasında bir süre bekledik. Ayın 25’i gibi ankete çıktık, anket sonuçları gelesiye 6 Şubat geldi, oradaydık. Orada tabi söyleyince bana bazıları kızdılar ama sonra bir sürü doğrulayan oldu da. Protestolar oldu. Yüzde 99’u hükümet istifaydı orada olan. Ama Lütfü Savaş’a da söyleyenler oldu. Hatta şu anda kendisi büyükşehir belediye başkan adayı olan bir arkadaşımızın organize ettiği gruplar tepki gösterdi falan.

"Anket geldi, biz Lütfü Bey’i o gece aradık"

Sen gerçekten sivil kalacaksan her türlü protesto senin hakkın. Ama yarın bir partinin adayı olacaksan bir partinin adayını gençlere yuhalatıp istifa et, adayı değiştirin falan dememen lazım bu doğru değil. O geceyi yaşadık. Geldik baktık orada başka bir şey var burada başka bir şey var ve dedik ki bir anket daha yaptıralım. Anket geldi, biz Lütfü Bey’i o gece aradık. Lütfü Bey’e o gece ulaşamadık biraz da geç saatti, sabahleyin geldi. Lütfü Bey’e dedik ki Hatay’da alternatif geliştirmemiz lazım ama bu sana rağmen olmaz. Çünkü anket şunu gösteriyor AK Parti'yle Lütfü Bey yine kafa kafaya. Alt kırılımlarda AK Parti ve MHP seçmeninden ciddi oy alıyor, ovadan ciddi oy alıyor ve kafa kafaya bir durum var ama kararsızlar var ve başka adaylara giden oy var ve burada şöyle bir durum var. Bir grupta diyor ki Lütfü Savaş aday olmazsa biz adayımızı çekeriz diyen arkadaşlar var. Samimiyetle Lütfü Bey’in önüne koyduk. O da kendi yaptırdığı anketleri getirdi. Sonra dedim ki Lütfü Bey’e siz bir adayın elini kaldırmayı düşünüyorsanız biz o adayda birleşebiliriz.

"Kazanacaksak Lütfü Bey’le kazanırız"

Siz bu seçimle ilgili kendinizden emin konuşuyorsanız benim bunu danışmam lazım. İki saate yakın müzakere edildi. Sonuç şu: Kazanacaksak Lütfü Bey’le kazanırız. Aday değiştirmeye kalktığımız takdirde bazı kazanacağımız ilçeleri kaybedebiliriz. Lütfü Bey gitgide ivmelenen şekilde gidiyor, bizdeki anketlerde de öyle gözüküyor. Yani hasar onarılıyor gözüküyor ve Lütfü Bey’i gecenin ikisinde çağırdım, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın taleplerini, kendi öngörülerimi söyledim ve dedim ki yola sizle devam ediyoruz, gece ikiydi. Haluk Levent ankete konmadı. Haluk Levent evet deseydi ankete konurdu. 60 PM üyemize dedik ki Hatay kritik. Kafa kafayayız. Hatay değiştiği takdirde birtakım destekler almamız söz konusu ama ankete koymadan kimseyi atamam.

"Mert Fırat’la da konuştuk"

Temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün onay veren olursa bana bildirin dedim. Ben ankete koyacağım onları bir haftamız kaldı dedim. Mesela Mert Fırat dediler, Mert Fırat’la da konuştuk. Seni ankete koyalım mı diye. Mert Fırat dedi ki 30 günde 28 turnem var ne anketi. Haluk Bey de değerlendirmiş, olmaz dedik. Resmi teklif götürmedik ama PM üyemiz veya MYK üyemiz olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey’i de ankete koyacaktık. Lütfü Bey en son kalktı dedi ki bu kadar iş oldu bitti siz beni hiç üzmediniz bir de bana hiç haksızlık etmediniz dedi. Sarıldık birbirimize gözlerimiz doldu ayrıldık. Helalleşmek zor bir iş hakikaten. Lütfü Bey gelip şimdi işte Mersin’de, İzmir’de, Beşiktaş’ta belediye başkanlığı yapar gibi gidip de şehri güzelleştirmeye uğraşmayacak. Yıkık, çökük hala altında binlerce belki iki bin üç bin tane hemşerisinin hala göçük altında bir şehri ayağa kaldırmaya çalışacak. Yani bir travmayı kaldırmaya çalışacak. Kolay bir iş değil ve bununla ilgili onun talebi var. Siyaset insanla yapılan iştir. Hatası olur, eğrisi olur, doğrusu olur. Ama bu süreci çok samimiyetle yönettik. Şu da oldu, bakın çok samimice cevaplayayım. Lütfü Savaş’ı protesto edenler oluyordu. Biz ankette başka bir şey görüyorduk, sahadan başka bilgiler geliyordu. Lütfü Savaş’ın o aday gösterilmeme ihtimalinin ortaya çıktığı üç gündeki Hatay’da yaşananlar görülünce bir karşı fikrin olduğu da ortaya çıktı o da Lütfü bey için çok hayırlı oldu. Sanki İstanbul’dan bakınca Hatay Lütfü beyden nefret ediyor, sokakta yürüyemiyor, protesto üstüne protesto ediliyor ve biz yine de aday gösteriyoruz. Lütfü Bey’e belirli protestolar vardı yüzde biri Lütfü Bey’eydi ama Lütfü Bey aday olmayacak mı acaba deyince, belediyenin önünde on binler toplanınca birileri onu da gördü. Lütfü Bey’e de bu istenmeyen adam zorla aday yapılıyor falan değil. Lütfü Bey’in bir alternatifi olup onun üzerinde oy alsaydı Lütfü Bey’de samimiyetle o kişiye onay verirdi. Ama hep şunu dedi bu seçimi ben alırım, bu işi yarım bırakmam, Hatay’ı iyi biliyorum ve böyle olması gerekiyor diye. Meselenin özü sözü budur yani. Eksik yaptıysak hata yaptıysak da çok titizlendiğimizden olmuştur ama ben sürecin dışardan bakıldığında belki biraz şöyle böyle oldu ama hakkaniyetle ve titizlikle ve samimiyetle yürütüldüğünü açıklıkla ifade etmek isterim."