CHP lideri Özgür Özel: AK Partili başkanlar bize oy verdiler diye partide soruşturma açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine değinen Özel, partisinin AK Parti’ye dört ve MHP, Yeniden Refah, DEM Parti’ye birer üye ile yönetimde yer almalarını teklif ettiklerini ancak MHP ve AK Parti'nin bu teklifi reddettiklerini anımsattı.

"Kucaklayıcı tavrımız benimsendi"

Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarından da oy aldıklarını söyleyen Özel, AK Parti'de konuya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

Özel, "Bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Kendi adaylarını çıkardılar ve kaybettiler ama birçok AK Partili belediye başkanı oy verdi diye partide şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız" diye konuştu.