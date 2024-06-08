CHP lideri Özgür Özel: Erdoğan'ı 'Cumhurbaşkanlığı Forslu' bayrakla ağırlayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü CHP Genel Merkezi’ne yapacağı iade-i ziyaret öncesi görüşmenin detaylarını açıkladı.

Özel, partisinin genel merkez binasında ağırladığı Hürriyet ekibine verdiği röportajda, Erdoğan’ı “Cumhurbaşkanlığı Forslu” bayrakla ağırlayacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı’nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı’ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik" şeklinde konuştu.

Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

Görüşmede asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuları gündeme getireceğini belirten Özgür Özel, "Asgari ücrette gerekli düzenlemeler yapılmazsa büyük bir 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyeceğiz" dedi.

Ayrıca Anıtkabir ve çeşitli resmi törenlerde Erdoğan ile tokalaşacaklarını ve bu davranışın normalleşme sürecine katkı sağlayacağını belirten Özgür Özel, "Cumhurbaşkanıyla olan ilişkilerimizi siyasi mekanlar yerine, daha tarafsız alanlarda sürdürmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin bir araya gelip çay içip yemek yediği Meclis'in arka odalarında, siyasi normalleşmenin başladığını" vurgulayan Özel, siyasetteki kutuplaşmanın son bulması gerektiğini belirtti.