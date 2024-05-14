CHP lideri Özgür Özel'den 'tasarruf paketine' eleştiri, vergide adalet çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Partisinin geçen hafta Soma'da olduğunu hatırlatan Özgür Özel, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı iletti.

"İlgi giderek azaldı"

87 duruşmanın görüldüğü davada ilk günlerden sonra pek çok siyasi partinin ve medyanın ilgisini azalttığını vurgulayan Özel, "İlk günlerde müthiş bir adalet mücadelesi, kararı verecek genç bir hakimin karardan önce değiştirilmesiyle önce birinci kademe mahkemesinde hepimizin yüreklerini sızlatan bir karar alındı. Yargıtay kararı bozdu, müebbet istemiyle geri yolladı. 5 üyenin 3'ü görevden alındı ve yerine 3 yandaş atandı" dedi.

"Atmosfer değişti"

Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığının olduğunu belirten Özel, atmosferin değiştiğini söyledi ve "Ant olsun adaleti değiştireceğiz" diye konuştu.

İşçi sınıfına 'örgütlenme' çağrısı yapan Özel, işçileri 'haklarını arayacak gerçek sendikalara' üye olmaya davet etti.

Soma'daki maden faciasından önce defalarca kez uyarıda bulunduklarını belirten Özel, facianın ardından hazırlanan raporun büyük kısmında o dönem Meclis'te gurubu bulunan 4 partinin uzlaştığını söyledi. Özel, "Vicdanı ve ahlakı olan herkesi, bu vahşi kapitalist düzen daha çok para kazansın diye uygulanmayan tedbirleri daha fazla düşünmeye davet ediyorum" dedi.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Özgür Özel, eczacıların sorunlarını gündeme taşıdı. Kendisi de eczacı olan Özel, "Mesleğimle gurur duyuyorum" dedi.

Özgür Özel, kur artışı nedeniyle firmaların yeni ilaçları Türkiye'ye getirmek istemediğini ve fiyat farkları nedeniyle hastaların maddi kayıplar yaşadığını söyledi. Fiyatlandırma sisteminde de sorunlar olduğunu dile getiren Özgür Özel, yerli üretim konusunda da gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

"Çiftçi ektikçe zarar ediyor"

Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Günü'nü de kutladı. "Çiftçiler olmazsa hayat olmaz" diyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet en doğru tespiti yaptı ve tarımın potansiyeline erişmesi için büyük hamleler yaptı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında toprak reformu ile topraksız çiftçiyi topraklandırma, kırsal restorasyon çalışmaları umut verici şekilde yapıldı. 20 yıldır uygulanan politikalarla Türkiye'nin ekilen arazileri azaldı. Çiftçi ektikçe zarar eden, ürettikçe iflas eden bir kısır döngü içinde. Birillerinin önceliği beşli çeteler ve yandaş şirketler. CHP'nin önceliği vatanın gerçek efendileri."

Büyük bir tarım reformuna hazırlandıklarını açıklayan Özgür Özel, yapıcı muhalefetin en iyisine hazırlandıklarını söyledi. Özel, "Sadece CHP belediyeleri geçtiğimiz dönemde buğday tohumu ve mazotu ücretsiz verip, üretilen buğdayı satın alıp Halk Ekmek ile ekmek üretti. Çocuklarımıza ücretsiz süt dağıtıyorlar. Bu muazzam projeleri önümüzdeki yıllarda CHP belediyelerinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"CHP'li belediyeler tasarruf genelgesinin çok ilerisinde"

Özel, dün açıklanan tararruf paketini de eleştirdi. Özel, yürütmenin ortaya koyduğundan daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak Meclis'teki herkese çağrı yaptı. TBMM'nin de tasarrufa geçmesi gerektiğini belirten Özgür Özel, CHP'li belediyelerde bu tasarruf genelgesinin çok ilerisinde uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'li belediyeler geçmiş hesaplarına bakıldığında, yarı fiyatına iki kat iş yapmıştır. Biz üretirken verimliliğimiz yüksek. Bu kendiliğinden olmuyor. CHP'li belediye başkanları yandaş firmalara ihale vermek yerine istihdam yaratıp işi yarı fiyatına tamamlayabiliyor. Benim başkanlarım hiçbir engellenmeyi ve çelme takmayı bahane etmeden üretmeye devam ettiler."

"Beşli çetelerle ilgili bir şey gördünüz mü?"

Tasarruf genelgesinin kamuda emekli olan çalışanlar kadar yeni istihdam yaratılmasını öngören maddesine itiraz ettiklerini vurgulayan Özel, atanmayan öğretmenler üzerinden örnek verdi. Kendisini dinleyenlere "Beşli çetelerle ilgili bir şey gördünüz mü?" diye soran Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınır"

"İtibardan tasarruf olmaz diye Saray harcamalarını savunanlar vardı. Mehmet Şimşek 2015'te makam araçları için 'çerez parası' diyordu, şimdi 3 yıllık tasarruf genelgesi hazırlamış. Demek ki o zaman garibanların dostu olanlar doğru söylemiş. Koca genelgede umudumu artıran tek madde vergide adalet. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65'i dolaylı vergi. Yani mazot, doğalgaz, su... Bu ürünlere en zengin fabrikatör de orada çalışan işçi de aynı vergiyi ödüyor. Dolaylı verginin adaletsizliği bu. Kalan 24 ise işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun daha maaşını çekmeden kesilen parası. 11 ise herkesin gelirinden ödediği vergi. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınır."

Kobani davası mesajı: Adil bir karar bekliyoruz

Son olarak perşembe günü karar çıkması beklenen Kobani Davası ile ilgili de konuşan Özgür Özel, sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini belirterek AİHM kararları ve anayasaya uygun bir karar çıkması gerektiğini vurguladı, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'ı, eş genel başkanları ve 108 kişiyi aldılar, 18 kişiyi içeride tutuyorlar. Esasen HDP'li siyasetçileri siyasetten uzaklaştırma davası ve adil bir yargılanma hakkı sağlanmaksızın yargılandıkları bir dava. Bu dava perşembe günü görülecek. Bu davayı da güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Adalete uygun bir karar çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yargının siyasi otoriteden uzak tutulması beklentisi her yurttaşın beklentisidir. Yargılama öyle olmadı ama kararın en azından evrensel hukuk kurallarına uygun olmasını, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasını ümit ediyoruz."

Özgür Özel, ataması yapımayan öğretmenlerin 18 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda yapacakları buluşmaya destek vermek için meydanda olacaklarını da söyledi.