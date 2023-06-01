CHP listesinden seçilen vekiller istifa etti: Hangi vekiller partisine döndü?

Milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen partililer CHP'den ayrılmaya başladı.

CHP'den önce hangi parti ayrıldı? Millet İttifakı'ndan ayrılmalar var mı?

DEVA Partisi’nden 15 milletvekili kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Gelecek Partisi’nden 10 milletvekili ise istifalarını vererek partilerine döndü.

CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Biz, 10 milletvekili arkadaşımız ile CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik. Ama burada Millet İttifakı ile birlikte yürümeye, milletin problemlerini Meclis’e yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimleri var. Ona hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise, “Bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Onlar yetkili kurullarda görüşülecek ve sonrasında karar alınacak konular” yanıtını verdi.