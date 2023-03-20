CHP Meclis Grubu Kılıçdaroğlu’nu oy birliği ile aday gösterdi

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Meclis Grubu, CHP Genel Başkanı ve Millet Ittifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı aldı.

Mecliste basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekilleri katıldı. Toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Grubumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu oybirliği ile aday göstermiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini duygulandıran bir konuşma yaptığını anlatan Özkoç, “Yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ile paylaştığı bir konuşma yaptı. Bu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile grup olarak yaptığımız son toplantıydı. Kendisiyle yol yürüdüğümüz için teşekkür ettik. O veda konuşması yaptı ve birlikte fotoğraf çektirdik. Aday olarak çalışmalarına başlamak üzere yola çıktı” diye konuştu.

Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçin Kurulu’na adaylık başvurusunun Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.