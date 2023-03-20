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CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP'de 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları 22 Mart'a uzatıldı.

Haber Merkezi
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CHP'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurularında süre 22 Mart'a kadar uzatıldı.

Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla Parti teşkilatına gönderilen yazıda, yoğun talep dolayısıyla milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 22 Mart saat 17.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Partiden daha önce yapılan açıklamaya göre, aday adaylığı başvuruları bugün mesai bitimi itibarıyla sona erecekti.

 

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