Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ile bir araya geldi

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça partiler ve ittifaklar arası görüşmeler de devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

TBMM’de bulunan HDP Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta yapacağı ziyaretin sel felaketi nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu.