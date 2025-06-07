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Kene kabusu yine can aldı! Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Sivas’ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti. Bu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Haber Merkezi
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Kene kabusu yine can aldı! Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıktı
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Sivas’ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu.

Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

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