Kene kabusu yine can aldı! Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Sivas’ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu.

Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.