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DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti: Toplumsal barış mesajı verildi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde DEM Parti ile MHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. Görüşmelerde teröre karşı ortak duruş ve toplumsal istikrar vurgusu ön plana çıktı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti: Toplumsal barış mesajı verildi
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Bayramlaşma ziyaretlerinin ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi oldu. Sabah saatlerinde MHP’yi ziyaret eden DEM Parti heyeti, partililerle samimi bir atmosferde bayramlaştı ve karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan MHP heyeti, sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayarak, “Her şey yolunda gidiyor. Devletin geleceği için kararlılık şart” ifadelerini kullandı.

Devlet aklının kararlılığına vurgu yapıldı

Açıklamada, toplumsal barışa yönelik her adımda devlet aklının ve kararlılığın önemine vurgu yapıldı. DEM Parti heyeti, Ramazan Bayramı'nda da MHP’yi ziyaret etmiş, ardından MHP heyeti de DEM Parti Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulunmuştu.

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