Siyasi partiler bugün bayramlaşacak: Program belli oldu

Ankara'da siyasi partilerin resmi Kurban Bayramı programları bugün yapılacak. Bayram boyunca en yoğun program Gelecek Partisi'ne ait olacak. Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi partiyle bayramlaşma gerçekleştirecek.

AK Parti iki ayrı heyetle partilere ziyaret düzenleyecek

AK Parti, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyetle partileri kabul edecek. Ayrıca iki ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'yi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

CHP diğer partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek

CHP, parti kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da resmi bayramlaşma programı yapmadı. CHP diğer partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

MHP'nin ilk programı saat 09.00'da

MHP, misafirlerini Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek. Diğer genel merkezlere ziyaretleri ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet yapacak. MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyeti kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti, 09.50'de AK Parti ziyaret edecek. Program, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

DEM Parti'de yoğun bayramlaşma programı

DEM Parti de yoğun bir bayramlaşma mesaisi yapacak. Balgat'taki genel merkezde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin başkanlığındaki heyet siyasi partileri ağırlayacak. MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak'ın başkanlığındaki heyet ise siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM Parti'yi ilk olarak, saat 09.25'te MHP ziyaret edecek. Ardından, saat 10.15'te Gelecek Partisi, 12.05'te Yeniden Refah Partisi, 12.30'da AK Parti, 13.30'da Saadet Partisi ve 14.10'da DEVA Partisi heyetleri ziyaret edecek. DEM Parti heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.