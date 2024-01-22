CHP'de 47 aday adayı bu ilçe için yarışıyor

CHP'de tam 47 aday adayının 31 Mart yerel seçimleri için başvuru yaptığı İzmir'in Urla ilçesinde, son yılların en çekişmeli aday belirleme süreci yaşanıyor.

Parti genel merkezi henüz aday belirleme sürecini tamamlamamasına rağmen, aday adayları seçim çalışmalarını yürütüyor.

CHP’de adayın ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Aday adayları heyecanlı, Urlalılarsa ilçede yaşanan aday adayı patlamasından şaşkın. Urlalılar, taliplerin sayısı bu kadar fazla olunca, halkın tanımadığı bir adayın belirlenmesinden endişe duyuyorlar.

CHP’de aday nasıl belirleniyor?

CHP yerel seçimlerde birçok büyükşehir ve seçim çevresinde adayını açıkladı. Ancak “CHP’nin kalesi” olarak bilinen İzmir’de büyükşehir ve birçok ilçede kimin aday olacağı hala belli değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de anketlerin yapıldığını ve kente 46 milletvekili yolladıklarını açıklamıştı. Bugünlerde milletvekilleri İzmir’e, İzmirli aday adayları ise Ankara’daki genel merkeze akın ediyor.