CHP'den Afyon'da ilkler
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, cumhuriyet tarihi boyunca kentin seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu. CHP aynı zamanda çok partili döneme geçildikten sonra kentte ilk defa belediye başkanlığı kazandı.
İHA
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Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi.
CHP aynı zamanda çok partili döneme geçildikten sonra da kentte Köksal ile birlikte ilk defa belediye başkanlığı kazandı.
Öte yandan, Köksal’ın önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor.