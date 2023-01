CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylığını açıklayacağı' iddiasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilşkin değerlendirmelerde bulundu.

Torun, “Bizim belediyelerimiz iktidarın unuttuğu sosyal devlet anlayışını topluma yeniden hatırlatıyor. Hep şunu söyledik, bizim vatandaşı kandıran, çılgın projelere harcayacak tek kuruşumuz yok. Belediyelerimiz de halkın parasını uçuk kaçık projelere değil toplumun en temel ve en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Kaynakları bir avuç azınlığa değil toplumun tamamına yayıyor. Her türlü baskıya rağmen israf değil tasarruf ederek ve harcanan her kuruşun hesabını millete vererek hizmetlere devam ediyor." dedi.

Son bir aydaki hizmetleri sayan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu hizmetleri yaparken iktidar ne yapıyor? Bir iktidar düşünün ki kamu kurumu olan belediyeleri hizmet etmesini nasıl engellerim diye uğraşıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Belediyenin yetkilerini torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle ellerinden alıp merkezi yönetime aktarıyorlar. Belediyelerin hakkı olan devlet kaynaklarını dağıtırken partizanlık yapıyorlar. Şu anda devlet desteklerinin yüzde 90’ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılıyor. Bütün bunlarla belediyelerimizin önünü kesemeyince üçüncü aşamaya geçiyorlar. Hukuksuz soruşturmalarla, davalarla belediye başkanlarımızı sindirmeye çalışıyorlar."

"Sadece okul öncesi için proje başlatılması yeterli değil"

"Uzun zamandır söylüyoruz, bir beslenme kriziyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız maalesef bugün bu dramı yaşıyorlar. Evet ülke olarak derin bir yoksulluk yaşıyoruz." diyen Torun, "Yaşadığımız en ağır yoksulluğun çocuk yoksulluğu olduğunu hepimizin de anlaması gerekiyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere de bir gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Meclise önerge verdik. Ancak bu teklifimiz Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Hemen ardından Sayın Genel Başkanımız bir çağrıda bulundu ve bizim belediyelerimiz de çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. Şu anda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün ama her gün 70 bin öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Bunun yanında günde 35 bin üniversite öğrencisine de sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Toplamda belediyelerimizin beslenme desteklerinden her gün 105 bin öğrencimizi faydalandırıyoruz. Biz bu çalışmaya başladıktan sonra iktidar, sadece okul öncesi eğitim için beslenme desteği verileceğini açıkladı. Bu konuda başlatılan her projeyi destekleriz. Ancak biz kısıtlı imkanlarla tüm kademelerden öğrencilere destekler verirken, iktidarın sadece okul öncesi için proje başlatması yeterli değildir. İktidara açık çağrımızdır, bu işin siyaseti olmaz, samimiyseniz gelin belediyelerimizle iş birliği yapın ve tüm çocuklarımızın beslenme sorununu hep birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

"Kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik"

Torun, konuşmasının devamında, "Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun ile birlikte, büyükşehir sınırları içinde kalan köy ve beldelerin tüzel kişilikleri kaldırıldı, mahalleye dönüştürüldü. İlgili yerleşim yerleri, bu kanunda, çeşitli vergilerden muaf tutulmuş ve su ücretlerinde indirim yapılmıştı. Ancak kanunda tanınan süre, 2023 itibarıyla doldu. Avantajların kalıcı olması için de ‘kırsal mahalle’ düzenlemesi yapılarak belediyelere yetki verilmişti. Ancak görüyoruz ki, çok sayıda yerleşim yeri, uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle henüz ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçirilemedi. Ocak ayı itibarıyla vatandaşlarımız ağır bir vergi yükü ve artan su ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu konuyu, siyaset kurumunun çözmesi gereken önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bu nedenle biz, dün bir kanun teklifi hazırlayarak, kapatılan belde ve köylere tanınan avantajların uzatılmasını istedik. Bugün öğrendiğimize göre Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bir kanun teklifi hazırlamış. Bizim de önerdiğimiz bu adımı olumlu buluyoruz. Teklifi inceleyeceğiz, eksikler varsa gereken katkıyı samimiyetle yapacağız." dedi.

Torun, seçim gündemi konusunda ise şunları kaydetti: "Son olarak da şunu söyleyeyim, biliyorsunuz Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması için karar alacağını açıkladı ve bir de 73 yıl önceki bir sloganı kullanarak, ‘Yeter söz milletindir’ dedi. Öncelikle Erdoğan’a, Millet İttifakı’na uygun bir sloganı tüm Türkiye’ye duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ülkede yeter denilecek tek bir şey varsa, o da 20 yıldır bu ülkeyi kötü yöneten siyasi iktidardır. Erdoğan’dan bu sloganı daha gür sesle söylemesini bekliyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, partizanlığa yeter. Seçilmiş belediyelere kurulan kumpaslara yeter. Yeter söz milletindir, yeter söz Millet İttifakı’nındır.”

Torun, büyükşehir belediye başkanlarının CHP Genel Merkezi’ne ziyaretiyle ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Büyükşehir belediye başkanlarımız zaman zaman Sayın Genel Başkanımızı bireysel olarak veya toplu olarak ziyaret ederler. Yaptıkları hizmetleri anlatırlar, sorunlarını aktarırlar. Sayın Genel Başkanımız da kendisine bu konudaki görüşlerini aktarır. Talimatlarını aktarır. Bu zaman zaman yapılan toplantılardır, ziyaretlerdir.”

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını önceden belediye başkanlarına söyleyeceği için bu ziyaretin gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili bir soru üzerine de şöyle dedi:

“Belediye başkanlarımız zaman zaman açılışlarında belli toplantılarda Sayın Genel Başkanımıza desteklerini ifade ettiler. Bugünkü toplantı dediğim gibi kendilerinin görüş alışverişinde bulunmak, belli sorunlarını aktarmak, hizmetlerini ifade etmek ve Sayın Genel Başkanımızla bu konudaki düşüncelerini aktarmak üzerine geldiler. Tabii adayın açıklanması Altılı Masa’nın Millet İttifakı’nın iradesinde, ayın 26’sında bir araya gelecekler. Konuyu orada görüşebilir, kendilerine göre bir takvim oluşturabilirler.”

Torun, CHP’li belediyelerine yönelik soruşturmalarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Erdoğan, biz belediyeleri aldıktan sonra ‘topal ördek olacaklar’ demişti. O günden bugüne de zaten her türlü baskısını, her türlü kumpasını kuruyor. İçişleri Bakanı aracılığıyla zaten belediyelerimizin hizmetlerini engellemek, onlara kumpas kurmak, onlara sürekli soruşturmalarla gözdağı vermeye çalışıyorlar.” (ANKA)