CHP'de kriz! Eski Marmaris Belediye Başkanı ve iki yardımcısı disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO’ya ait otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu olduğu söylenen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

33 adet yapı ruhsatını iptal etti

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti.

Kararın ardından 12 Aralık 2024'te Marmaris Belediyesi de kadük ve hükümsüz duruma düşmüş ve toplam 33 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

Mehmet Oktay kimdir?

Mehmet Oktay, 1979 yılında Marmaris’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Marmaris’te tamamlayarak eğitimine İngiltere Oxford’da devam etti. İş hayatına turizm sektöründe başlayan Oktay, iş hayatındaki başarılarını kendilerine ait turistik tesis işletmeciliği ile sürdürmektedir.

CHP Gençlik Kolları'nda 2001 yılında başlayan siyasi hayatı, 2003 yılında Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenerek devam etti.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıldır Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Oktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den seçime girip Muğla Marmaris Belediye Başkanı oldu.