CHP’li Ateş’ten Bakan Şimşek’e 'şeffaflık' tepkisi: Bütçe açıkları KİT’ler satılarak mı kapatılacak?

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in KİT’lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Ateş, “Bakan Şimşek, KİT’lerde rekor seviyelere ulaşan görev zararlarının nedenlerini şeffaflıkla açıklayarak işe başlayabilir. İlk aşama zarar ettirmekti; ikinci aşama da özelleştirme mi?” diye sordu. Ateş, “Seçim dönemi için arpalığa çevrilen KİT’leri özelleştirme bahanesi yapmak için mi zarar ettiriyorsunuz? Sıcak para bulamayınca elde kalan üç-beş KİT’i pazarlayarak bütçe açıklarına yama mı yapacaksınız? Reformdan anladığınız önce zarar ettirip, sonra da kelepir fiyata satmak mıdır?” dedi.

AK Parti iktidarının ilk yıllarında KİT’lerin görev zararları bahane edilerek özelleştirmeye gerekçe uydurulduğunu hatırlatan Ateş, şöyle konuştu:

“Sayın Bakan, KİT’lerde şeffaflık diyor ama iktidar kendi eliyle KİT’leri zarara uğratıyor. Daha önce hiç görev zararı ödenmemiş EÜAŞ’a bu sene 77 milyar lira görev zararı ödendi. BOTAŞ’ın görev zararı geçen yıla göre yüzde 1380 artarak 74 milyar liraya yükseldi. 2021 yılında 5 milyar lira kar eden EİAŞ, 2022 yılında özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 10 milyar liraya yakın zarar etti. Önce tüm bu görev zararlarının gerekçesini Sayın Bakan şeffaf bir biçimde halka açıklasın. Defalarca soru önergesi verdik, tatmin edici bir cevap yok. Bütçede Bakanın yüzüne söyledik. Gene yanıt yok. Bakan şeffaflığa kendinden başlasın.”

“KİT’ler satılarak mı kapatılacak?”

2023 yılındaki rekor bütçe açığı deprem bahane edilerek perdelenmeye çalışılıyor. İktidarın deprem için harcadığını iddia ettiği 950 milyarı saymasak bile, 1 trilyon 120 milyar lira depremden bağımsız bir bütçe açığı ile karşı karşıyayız. Bu bütçe açığını kapatmanın en kolay yolu, seçim kazanmak için zarar ettirdikleri KİT’leri elden çıkararak bütçe açığını yamamak. Reformun ikinci aşaması da korkarım bu adım olacak.”