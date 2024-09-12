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CHP'li Başarır, Bakan Uraloğlu'na kimlik bilgilerini sordu: Milli güvenliğimizi tehdit eden bu bilgiler kimlerin eline geçti?

Bakan Uraloğlu’nun 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğrulamasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Milli güvenliğimizi tehdit eden bu bilgiler, iktidarınızın iş bilmezliklerinden dolayı kimlerin eline geçti?" sorusunu yöneltti.

Haber Merkezi
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CHP'li Başarır, Bakan Uraloğlu'na kimlik bilgilerini sordu: Milli güvenliğimizi tehdit eden bu bilgiler kimlerin eline geçti?
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğrulaması üzerine duruma tepki gösterdi.

Başarır, konuyu bir yıl önce TBMM’de ilk defa gündeme getirdiklerini hatırlattı.

Başarır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir yıl önce, milyonlarca yurttaşımızın kişisel bilgilerinin çalındığını TBMM'de ilk defa gündeme getirmiştik.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon yurttaşımızın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı. Sayın Bakan, milli güvenliğimizi tehdit eden bu bilgiler, iktidarınızın iş bilmezliklerinden dolayı kimlerin eline geçti? Bunun hesabını vermelisiniz."

 

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