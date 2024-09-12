CHP: ABD-Güney Kıbrıs anlaşması bölgedeki barış ve istikrarı riske atıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında, GKRY'nin askeri kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların Türkiye'nin ulusal güvenliğine yani Mavi Vatan'a doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın getirdiği risklerin yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı da tehdit ettiğini belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Teğmenlerimizin 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözlerine gösterdiğiniz tepkinin onda birini dahi, bölgedeki güvenlik dengelerini sarsacak bu anlaşmaya karşı gösteremediniz. GKRY'nin askeri kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yani mavi vatana doğrudan bir tehdittir. İktidar ve silahşor kalemleri, teğmenlerimizin sözleri nedeniyle bir bardak suda fırtına koparırken, bölgedeki güvenlik dengelerini sarsacak bu anlaşmaya karşı sergilediği tutum en hafif tabiri ile son derece ayıptır. Anlaşmanın getirdiği riskler, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı da tehdit etmektedir.

ABD'nin bu tür askeri iş birlikleriyle Güney Kıbrıs'taki varlığını artırması, bölgedeki barış ve istikrarı riske atmaktadır. Türkiye'nin ulusal güvenliği, bu tür gelişmeler karşısında daha kararlı bir duruş sergilemeyi hak etmektedir. İktidarın, bu anlaşmaya karşı en kısık tondan kınama mesajlarıyla geçiştirmesi kabul edilemez. Türkiye'nin çıkarları göz ardı edilmemelidir."