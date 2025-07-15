  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Takip Et

Tekirdağ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tarım arazilerine sıçradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Takip Et

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Yangına ilk olarak Şarköy Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı

Yangın nedeniyle bazı çiftçilere ait üzüm bağları, ayçiçeği tarlaları ve zeytinliklerin zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük mücadele verirken, vatandaşlar da traktörlerle destek oldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gittiKKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısı için New York'a gittiDünya

 

TikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybettiTikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
CHP'li Zeybek'ten Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz
Zeybek'ten Bakan Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyor; hizmet ediyoruz
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
SON DAKİKA: İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?