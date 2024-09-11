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Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası"nı kınayarak, bu adımın Kıbrıs Türk tarafının güvenliği aleyhine olduğunu ve ABD’nin tarafsız tutumunu zedelediğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama
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Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında savunma işbirliği yol haritası imzalanması hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşlerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, KKTC makamlarının ortaya koyduğu "haklı tepkinin tümüyle desteklendiği" vurgulandı.

"Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Açıklamada, "ABD makamlarınca, geçtiğimiz haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ana vatan ve garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir." denildi.

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında, uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için "hayati önem taşıdığına" işaret edilmişti.

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