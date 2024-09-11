Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan'ın BRICS marjında görüşmesini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların ilerlediğini doğrularken, Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde Rus ve Türk liderler arasında olası etkileşimler öngördüklerini de söyledi.

"Bu hazırlıklar bir süredir devam ediyordu"

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Ziyaretin tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerçekleşmesini umuyoruz. Bu hazırlıklar bir süredir devam ediyordu" dedi ve hem Moskova'nın hem de Ankara'nın ziyareti dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

"Böyle bir görüşmenin gerçekleşmesini umuyoruz"

Peskov, "Fırsat doğarsa BRICS zirvesinde Kazan'da iki başkan arasında temas kurulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böyle bir görüşmenin gerçekleşmesini umuyoruz" diye ekledi.

Rusya, 2024'te BRICS organizasyonuna başkanlık edecek ve ana zirve 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da planlanıyor. BRICS liderlerinin zirvesine ek olarak, etkinlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden liderlerle "tanıtım" oturumları düzenlenecek.